Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu erneuten Kandidatur von Joe Biden

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu erneuten Kandidatur von Joe Biden:

(...) Amerika, was ist mit dir los? Einst war es eine Stärke der USA, sich immer wieder dynamisch neu zu erfinden. Und nun - statt Aufbruch im globalen Umbruch das Rematch zweier alter Männer um die 80? Alter aber ist keine Sünde, und Biden kann am wenigsten dafür, wenn sich bei den Demokraten keine Nachfolger aufdrängen. Auch mag seine Regierungsbilanz zwar nicht glänzend sein. Doch er hat durchaus Erfolge vorzuweisen. Die USA investieren endlich wieder in ihre marode Infrastruktur und den Klimaschutz. Und so tatterig Biden zuweilen wirkt, so klar, entschlossen, aber auch besonnen tritt er Russlands Aggression in der Ukraine entgegen. (...)/yyzz/DP/zb