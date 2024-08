Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu EU/Sanktionen/Israel/Regierung

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu EU/Sanktionen/Israel/Regierung:

"Die menschenverachtende Forderung der beiden Ultranationalisten, Hilfslieferungen nach Gaza zu stoppen und auch den Hungertod von zwei Millionen Zivilisten in Kauf zu nehmen, darf niemals eine Option sein, um die letzten Geiseln zu befreien. Die EU tut gut daran, Israel an die unabdingbare Einhaltung der Menschenrechte zu erinnern. (.) Klar ist: Ohne mehr Druck auf Israel wird es weder einen Waffenstillstand im Gazastreifen noch die dringend notwendige Ausweitung der humanitären Hilfe geben. Sanktionen sind das einzige Mittel, das der EU zur Verfügung steht. Es ist an der Zeit, es einzusetzen."/DP/jha