Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Faeser/Grenzkontrollen

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Faeser/Grenzkontrollen:

"Über Monate hatte Faeser den Sinn dieser Kontrollen bezweifelt - nun kommen sie, weil der politische Druck zu groß wurde. Ein Wundermittel sind sie nicht. Das zeigt die Erfahrung an der Grenze zu Österreich, wo längst kontrolliert wird, aber eben selten. Niemand will die Grenzen wirklich abriegeln. Pendler, Handel und Reiseverkehr sollen ja ungestört bleiben. Bringen die Kontrollen also nichts? Schon als Berlin über Grenzkontrollen nur nachdachte, haben einige Nachbarländer ihrerseits Kontrollen an ihren Ost- und Südgrenzen angekündigt. Sie wollen kein Auffangbecken werden, falls Flüchtlinge nicht mehr nach Deutschland weiterziehen können. Mehr Hürden auf dem Weg könnten kurzfristig die Zugangszahlen drücken. Viele Migranten aber dürfte das nur aufhalten, nicht abschrecken."/yyzz/DP/he