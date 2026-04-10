Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Firmenpleiten

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Firmenpleiten:

"Die hohe Zahl an gescheiterten Betrieben in der Bundesrepublik ist ein Krisensignal. Denn wären die Rahmenbedingungen besser, würden weniger Unternehmen in den Abgrund gedrängt. An einem großen Teil dieser Stellschrauben kann man selbst drehen. Dazu zählt zum Beispiel eine Steuerreform, die den Standort Bundesrepublik attraktiver für Investitionen macht. Auch mehr Vertrauen in das Handeln von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu haben, anstatt sie mit überflüssigen Regeln und Papierkram gängeln zu wollen, wäre sinnvoll. Manches wird jedoch jenseits der deutschen Grenzen entschieden. Hält ein US-Präsident mit seiner willkürlichen Politik die Weltwirtschaft in Unsicherheit, wird jede Investitionsentscheidung zum Roulettespiel."/yyzz/DP/he