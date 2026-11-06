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06.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Führerschein-Reform
FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Führerschein-Reform
Die Bundesregierung macht den Führerschein günstiger - das ist eine gute Nachricht, jedoch noch keine Tatsache. An der Erfüllung müssen nun Fahrlehrer und Fahrschüler gemeinsam arbeiten. Es ist zeitgemäß, den Theorieunterricht auch zu Hause zu ermöglichen, beispielsweise per App. Das setzt aber voraus, dass die Schülerinnen und Schüler diszipliniert genug sind, die Theoriefragen eigenständig zu pauken. (...) Es wird auf mehr Eigenverantwortung ankommen, vor allem aufseiten der Schüler. Nehmen sie die Ausbildung ernst, besteht die realistische Chance, dass sie weniger zahlen müssen als die bisher durchschnittlichen 3400 Euro./yyzz/DP/zb
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