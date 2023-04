Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Gebühr/Notaufnahme

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Gebühr/Notaufnahme:

"Gassens Modell würde (.) nur funktionieren, wenn sehr viel mehr qualifizierte Kräfte die Ersteinschätzung vornähmen. Woher die kommen sollen, sagt er nicht. Dafür hängt er sich weit aus dem Fenster: Die, die selbst in eine Notaufnahme gehen könnten, seien oft kein "echter medizinischer Notfall". Blöd nur, dass Laien manchmal nicht einschätzen können, was sie haben - ob also ein Notfall vorliegt oder nicht. Oder anders gesagt: Auch Leute, die selbstständig in die Notaufnahme kamen, mussten schon stationär versorgt werden, weil etwas Gravierendes wie zum Beispiel ein Herzinfarkt vorlag."/yyzz/DP/he