|
26.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Generaldebatte
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Generaldebatte:
Einige Anläufe für einen neuen Ton und einen neuen Umgang hat der Kanzler genommen. Es wäre gut, wenn es diesmal klappt. Steuer- und Sozialreformen stehen an, und schon wieder stehen in der Koalition neue Drohungen in der Auslage. Der nächste Haushalt gilt als noch herausfordernder als der aktuelle, der mit Mühe und Not geeint wurde. Guter Wille ist da wichtig, aber man muss es auch noch gut machen./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.