FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Haushalt der Europäischen Union:

"Die EU soll Frontex massiv ausbauen, Geld für Migrationsmanagement und Verteidigung bereitstellen und die Wohnungskrise bekämpfen: Mehr Aufgaben für weniger Geld? Diese Rechnung geht nicht auf. Nach Costas Vorschlag müssten die Mitgliedstaaten künftig minimal mehr einzahlen: 0,82 statt 0,8 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens. Auch die Bundesregierung muss jetzt ihre knauserige Haltung aufgeben und für eine starke EU die nötigen Mittel bereitstellen."/yyzz/DP/he