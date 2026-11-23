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23.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Haushalt der Europäischen Union
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Haushalt der Europäischen Union:
"Die EU soll Frontex massiv ausbauen, Geld für Migrationsmanagement und Verteidigung bereitstellen und die Wohnungskrise bekämpfen: Mehr Aufgaben für weniger Geld? Diese Rechnung geht nicht auf. Nach Costas Vorschlag müssten die Mitgliedstaaten künftig minimal mehr einzahlen: 0,82 statt 0,8 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens. Auch die Bundesregierung muss jetzt ihre knauserige Haltung aufgeben und für eine starke EU die nötigen Mittel bereitstellen."/yyzz/DP/he
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