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01.04.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Israel/Todesstrafe
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Israel/Todesstrafe:
"Im Inneren Israels, in seiner Seele, wächst die Finsternis. Ein Symptom ist der Beschluss der Knesset, die Todesstrafe einzuführen - für Morde mit dem "Ziel der Vernichtung Israels". Und damit allein für palästinensische Terroristen. Dieser Beschluss ist falsch. Egal wo und warum: Die Todesstrafe ist unmenschlich, erniedrigend und wirkungslos (.) Es wäre dem Land zu wünschen, dass es die Pläne kippt. Israels Besonderheit in der Region ist sein Rechtsstaat. (.) Israel tat bislang gut daran, es den Palästinenser-Behörden eben nicht gleichzutun, für die der häufigste Grund ausgeführter Todesstrafen "Kollaboration mit Israel" ist."/yyzz/DP/he
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