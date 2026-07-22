22.07.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Jahresbericht Caritas International

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Jahresbericht Caritas International:

"Die Schere zwischen privater Solidarität und staatlicher Unterstützung geht immer weiter auf, wie der aktuelle Jahresbericht von Caritas International zeigt. Während die Bundesrepublik ihre Ausgaben für humanitäre Hilfe in den Krisengebieten der Welt zurückfährt, ist das private Spendenaufkommen für Menschen in Not ungebrochen hoch. Darunter sind kleine und große Summen. (...) Viele Menschen in Deutschland zeigen damit, dass ihnen das Leid anderer nicht egal ist und sie gern bereit sind, sich hier zu engagieren. (...) Die Politik täte gut daran, dies zu berücksichtigen, wenn sie ihre Ausgaben notwendigerweise auf den Prüfstand stellt. In der Not- und Katastrophenhilfe kann mit verhältnismäßig wenig Geld viel erreicht werden. (...) Humanitäre Hilfe lindert nicht nur akute Not, sie schenkt auch Hoffnung. Diese wiederum kann wesentlich dazu beitragen, Fluchtursachen zu reduzieren, Gesellschaften zu stabilisieren und den Frieden zu sichern."/yyzz/DP/he

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