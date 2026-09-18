Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Jugendschutz und Soziale Medien

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Jugendschutz und Soziale Medien

Der Konsum von sozialen Medien hat Folgen. Gerade bei Heranwachsenden. Zu viel Bildschirmzeit schädigt die psychische Gesundheit, schulische Leistungen und soziales Verhalten. (...) Den Oligarchen des Silicon Valley geht es nur ums Geld ihrer Anzeigenkunden. Um die Wirkung auf die Süchtigen scheren sie sich nur, wenn sie unter Druck gesetzt werden. So wie durch den kürzlich beendeten Prozess gegen Meta, nach dem sich der Konzern zu mehr Kinderschutz verpflichtete. In den USA. Dass Europa sich nun endlich auf eine gesetzliche Regulierung einigen könnte, ist großartig. (...) Den Eltern kommt im "EU Kids Act" überhaupt eine ganz wichtige Rolle zu. Den 3- bis 13-Jährigen sollen sie kinderfreundliche Videozugänge einrichten dürfen, den 13- bis 15-Jährigen dann "mini accounts" bei Instagram und Co mit begrenzten Funktionen. Das würde die Plattformen wieder zu dem machen, was sie versprochen haben zu sein: soziale Medien./yyzz/DP/zb