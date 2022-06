Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Lohnforderung IG Metall

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" (Freiburg) zu Lohnforderung IG Metall:

Auf den ersten Blick ist es eine Wahnsinnsforderung: Bis zu acht Prozent mehr Lohn will die Industriegewerkschaft Metall in der Tarifrunde im Herbst herausholen, doppelt so viel wie sie in der Tarifrunde 2021 anstrebte. Auf den zweiten Blick aber ist die Forderung eher maßvoll. Eine Forderung ist kein Abschluss. Wenn man annimmt, dass sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband bei reichlich der Hälfte der Forderung einigen, bleibt ein Lohnplus von weniger als fünf Prozent. Das ist ein satter Zuwachs, gleicht aber die absehbaren Preissteigerungen nicht aus./zz/DP/mis