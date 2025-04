Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Merz/Mindestlohn

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Merz/Mindestlohn

Ja, SPD-Chef Lars Klingbeil hatte vorige Woche gesagt, "der Mindestlohn wird im Jahr 2026 auf 15 Euro steigen". Und nun hat CDU-Chef Friedrich Merz erklärt, womöglich komme man erst 2027 auf diesen Betrag. Geht es also schon los mit dem Streit zwischen dem designierten Kanzler und seinem Vize? Mit Verlaub: Wer hier ernsthaften Zwist der schwarz-roten Koalitionäre wittert, sollte zum Arzt gehen. Womöglich ist er Teil einer Berliner Journalistenblase und leidet an Entzugserscheinungen nach dem schlagzeilenträchtigen Dauerzoff der Ampel-Jahre. Irgendwann werden sich gewiss auch die künftigen Partner Union und SPD bei einem Thema ernsthaft verhakeln. Aber ihr Koalitionsvertrag ist in vielen Punkten so vage, dass vorerst jeder eben darunter verstehen kann, was er will./yyzz/DP/zb