Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu neuen Corona-Welle

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu neuen Corona-Welle:

"Da ist sie, die Herbstwelle. Angelaufen ist sie schon länger, aber nun türmt sie sich sichtbar auf. Dagegen tun lässt sich nichts. Auch wenn der Bundesgesundheitsminister nach der Maskenpflicht in den Ländern ruft und sein hiesiger Länderkollege die Ausweitung auf öffentliche Innenräume quasi schon verkündet - nutzen wird das wenig. Die Ansteckungen passieren nicht im Supermarkt oder am Geldschalter. Sie passieren dort, wo nicht wenige Menschen eng und lang beieinander sitzen, ohne Maske zu tragen. Also bei Elternabenden und Geburtstagsfeiern, bei Kindstaufen und Kneipenbesuchen. (...) In den Kliniken ist bereits wieder Alarmzustand. Es wird höchste Zeit, doch wieder etwas vorsichtiger zu werden. (...)"/yyzz/DP/nas