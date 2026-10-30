Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Pflegeversicherung

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Pflegeversicherung:

"Als Verfechter von Ausgabendisziplin war Carsten Linnemann schon bekannt, bevor er Bundesgesundheitsminister wurde. Als er Mitte September seine erste Bundestagsrede im neuen Amt hielt, hat er über die Pflegeversicherung gesagt, es gehe darum, langfristig wieder solide Finanzen zu haben. Und natürlich komme man an Einsparungen nicht vorbei. Jetzt ist er einen Schritt weiter gegangen und hat ein konkretes Sparziel genannt. (...) Es sieht so aus, als wolle er der Kommission vorgeben, wo sie landen soll. Aber vielleicht will er gerade umgekehrt Druck von den 13 Experten nehmen, indem er die Bürgerinnen und Bürger schon mal auf weitere erhebliche Leistungskürzungen vorbereitet. (...) Ein guter Schachzug des Ministers."/DP/jha