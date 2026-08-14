14.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Sonnenfinsternis

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Sonnenfinsternis:

"Was waren das für friedliche zwei Stunden, in denen wir gebannt miteinander in den Himmel gestarrt haben - wo ein glühendes Etwas, von dem wir nicht viel verstehen, unser Dasein bestimmt und taktet und vom sommerlichen Versprechen zur Bedrohung wurde. Als wir uns ergreifen ließen von überirdischer Schönheit und spürten, wer am Ende das Licht ausmacht. Könnten wir solche verbindenden Momente nicht öfter haben, in denen keiner allein gewinnt? Und keiner Recht haben muss? Nun ist der Herbst nicht weit und schon im September sind Wahlen, die laut Umfragen zeigen werden, wie zerrissen und gespalten wir sind. Wo Rache geschworen wird, weil das Geschwätz vom Klimawandel eine woke, manipulative Lüge sei und wir eben nicht alle im selben Boot sitzen (wollen). Was war das eben noch für ein utopischer Moment von (Schicksals)Gemeinschaft."/DP/jha

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