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08.04.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Spritpreisen
FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Spritpreisen:
"Der Krieg im Nahen Osten und die geschlossene Meerenge von Hormus haben weltweit den Ölpreis in die Höhe getrieben. An den Zapfsäulen in Deutschland sind die Preissprünge dennoch unverhältnismäßig. Die Vorgabe, dass die Tankstellen nur noch einmal pro Tag ihre Preise erhöhen dürfen, erweist sich als Flop. (.) Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung wirksame Maßnahmen ergreift. Zu Beginn des Kriegs in der Ukraine hat sich eine Übergewinnsteuer bewährt. Der Staat hat die Mineralölgesellschaften in dem Bereich zahlen lassen, in dem sie die Krisenlage für übermäßige Preisaufschläge ausnutzten. (.) Quasi als Notbremse wäre auch ein Spritpreisdeckel denkbar. Einen so drastischen Eingriff in die Marktwirtschaft sollte die Bundesregierung aber nur vornehmen, wenn sich andere Instrumente als untauglich erweisen."/yyzz/DP/men
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