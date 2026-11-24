|
24.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Streit über die kalte Progression
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Streit über die kalte Progression:
Söder bedient den Frust aus sicherer Entfernung, um Merz zu piesacken und Punkte zu machen bei jenen CDU-Leuten, die von ihrem Parteichef enttäuscht sind. Dabei sitzt der bayerische Ministerpräsident mit im Koalitionsausschuss und hätte dort jede Möglichkeit gehabt, für den Ausgleich der kalten Progression zu kämpfen. Das Last-Minute-Gerangel zeigt erneut, wie schlecht es um die Koalition und die Autorität des Kanzlers bestellt ist. Union und SPD verharren in dem Denken, wer wem was wie abtrotzen kann. Noch dazu ringen sie intern um die eigene Ausrichtung. Und Merz ist politisch zu angeschlagen, um für Ruhe zu sorgen./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- US-Börsen schließlich erholt -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.