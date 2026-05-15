|
15.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Trumps Besuch in China
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Trumps Besuch in China:
"Als Chinas Staatschef den US-Präsidenten empfing, wirkte er in sich ruhend und selbstbewusst. Xi Jinping weiß, dass er die besseren Trümpfe in der Hand hält. (.) Sobald sein Kontrahent Donald Trump auf Konfrontation geht, kann er ihn dank des chinesischen De-facto-Monopols von Seltenen Erden abschneiden. (.) Xi muss nicht mehr tun, als von der Seitenlinie aus zuzuschauen, wie sich die alte Weltmacht selbst demontiert. (.) Klar ist: Zu Xis Vision gehört ein Anschluss der "abtrünnigen Provinz" Taiwan ans Mutterland. Er bezeichnete die Taiwan-Frage als "wichtigstes Thema in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen", die - wenn sie "falsch" behandelt werde - beide Länder in einen Konflikt stürzen würde. Diese Drohung ist nicht nur an die USA gerichtet, sondern an die gesamte demokratische Welt."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.