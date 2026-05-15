Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Trumps Besuch in China

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Trumps Besuch in China:

"Als Chinas Staatschef den US-Präsidenten empfing, wirkte er in sich ruhend und selbstbewusst. Xi Jinping weiß, dass er die besseren Trümpfe in der Hand hält. (.) Sobald sein Kontrahent Donald Trump auf Konfrontation geht, kann er ihn dank des chinesischen De-facto-Monopols von Seltenen Erden abschneiden. (.) Xi muss nicht mehr tun, als von der Seitenlinie aus zuzuschauen, wie sich die alte Weltmacht selbst demontiert. (.) Klar ist: Zu Xis Vision gehört ein Anschluss der "abtrünnigen Provinz" Taiwan ans Mutterland. Er bezeichnete die Taiwan-Frage als "wichtigstes Thema in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen", die - wenn sie "falsch" behandelt werde - beide Länder in einen Konflikt stürzen würde. Diese Drohung ist nicht nur an die USA gerichtet, sondern an die gesamte demokratische Welt."/yyzz/DP/nas