Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Ukraine/Putin

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Ukraine/Putin:

"Die Eskalation in Nahost hält die Welt dieser Tage in Atem. Der Überlebenskampf des ukrainischen Volkes ist darüber fast ins Hintertreffen geraten - bitter für die Ukraine, verwunderlich kaum. (...) Müssen die Ukrainer in ein paar Monaten womöglich sehen, wo sie bleiben? Exakt darauf setzt der Kriegsverbrecher im Kreml. Wladimir Putin , der nicht einmal davor zurückschreckt, Sorge um die Menschenleben von Zivilisten im Gazastreifen zu heucheln, hofft auf die Ermattung der westlichen Staaten. Hofft darauf, dass diese sich jeweils nur einem Krisenherd ernsthaft zu widmen vermögen. Ein Kalkül, das im Interesse der Ukraine, aber auch im Interesse von Freiheit und Demokratie nicht aufgehen darf."/ra/DP/he