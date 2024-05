Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Umgang mit Überstunden

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Umgang mit Überstunden:

"Damit Überstunden ausgeglichen und abgebaut werden können, müssen sie erst einmal erfasst werden. Was in vielen Unternehmen nicht vorgesehen ist - obwohl das rechtlich eigentlich vorgeschrieben ist. Erst mit Arbeitszeiterfassung lassen sich Modelle finden, wie Überstunden flexibel abgebaut werden können. Die Gestaltung der Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer anzupassen, ist auch eine Form der Wertschätzung für die Mitarbeitenden. Dazu gehört unter Umständen auch eine flexible Viertagewoche. Damit wird Arbeit attraktiver - was angesichts des Fachkräftemangels bitter nötig ist."/yyzz/DP/he