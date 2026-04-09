|
09.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Waffenruhe in Iran
FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Waffenruhe in Iran:
"Dass Trump außer maßloser Zerstörungswut keine Antwort wusste, zeigt sein strategisches Dilemma. Weder hat der Krieg das Mullah-Regime durch Enthauptung gestürzt oder gefügig gemacht, noch hat Teheran wie von Trump gefordert kapituliert. Es hat mit seinem Zehn-Punkte-Plan vielmehr selbst weitreichende Bedingungen für ein Kriegsende gestellt. Tatsächlich dürfte es Frieden im Mittleren Osten dauerhaft nur geben, wenn Irans Regime keine weiteren Angriffe der USA und Israels fürchten muss - und wenn es zugleich aufhört, selbst eine Bedrohung für seine Nachbarn zu sein. Pakistan und die anderen Vermittler stehen vor der Quadratur des Kreises."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX schlussendlich stark - über 24.000-Punkten -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.