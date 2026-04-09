09.04.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Waffenruhe in Iran

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Waffenruhe in Iran:

"Dass Trump außer maßloser Zerstörungswut keine Antwort wusste, zeigt sein strategisches Dilemma. Weder hat der Krieg das Mullah-Regime durch Enthauptung gestürzt oder gefügig gemacht, noch hat Teheran wie von Trump gefordert kapituliert. Es hat mit seinem Zehn-Punkte-Plan vielmehr selbst weitreichende Bedingungen für ein Kriegsende gestellt. Tatsächlich dürfte es Frieden im Mittleren Osten dauerhaft nur geben, wenn Irans Regime keine weiteren Angriffe der USA und Israels fürchten muss - und wenn es zugleich aufhört, selbst eine Bedrohung für seine Nachbarn zu sein. Pakistan und die anderen Vermittler stehen vor der Quadratur des Kreises."/yyzz/DP/men

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