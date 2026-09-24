Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Präsidentschaftswahlkampf/Frankreich

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zum Präsidentschaftswahlkampf/Frankreich:

"In Frankreich ist der Präsidentschaftswahlkampf angelaufen: Im Nachbarland geht es vor allem um die Frage, ob Marine Le Pen, Kandidatin des rechtsautoritären Rassemblement National (RN), diesmal der Griff nach der Macht gelingt. Ihre Chancen auf den Einzug in den Élysée-Palast stehen gut. Amtsinhaber Emmanuel Macron ist per Verfassung eine dritte Amtszeit in Folge verwehrt. Im Mai 2027 muss er abtreten. Die Demoskopen sagen Le Pen einen enormen Vorsprung vor allen anderen Mitbewerbern voraus. (...) Ein Triumph Le Pens im dritten Anlauf wäre nicht nur eine bittere Niederlage für den scheidenden Präsidenten. Macron hätte seine Wette endgültig verloren, den Französinnen und Franzosen das Vertrauen in die Politik zurückzugeben. (...) Es liegt in der Verantwortung der anderen Kandidaten, Le Pen etwas entgegenzusetzen. (...) Dabei gilt es, an einem Programm zu arbeiten, das nicht den großen Knall durch einen neuerlichen Heilsbringer verspricht, sondern als Maßstab eine gerechtere Gesellschaft nimmt. (...) Doch die aktuellen Ego-Kämpfe der vielen Kandidaten könnten vor allem Le Pen nutzen, die Frankreich und Europa an den Abgrund zu führen droht."/yyzz/DP/men