Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Auflösung von Irans Sittenpolizei

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur Auflösung von Irans Sittenpolizei

"(...) Der überfällige Schritt zeigt, dass das Regime in Teheran die Forderungen der Protestbewegung nicht länger ignoriert. (...) Die Mullahs in Teheran, das ist sicher, haben Angst um ihre Macht. Überdies scheinen sie inzwischen bereit zu sein, über eine Lockerung des Verhüllungsgebotes zu diskutieren. (...) Viel Zeit hat das Regime in Teheran (..) nicht mehr. Schließlich geht es bei den landesweiten Protesten längst um den Sturz des Regimes, das nun versucht, die Protestbewegung zu beschwichtigen (...)"/be/DP/zb