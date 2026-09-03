Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur hybriden Bedrohung durch Russland

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur hybriden Bedrohung durch Russland:

"In Deutschland gibt es gerade viel aufzuklären: Schäden an der Strominfrastruktur in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen, eine Explosion in Augsburg. (...) Auffällig ist die Häufung der Vorfälle vor den Landtagswahlen und im Umfeld einer Bekanntmachung der Bundesregierung: Demnach ist Russland für den gescheiterten Drohnen-Anschlag in Leipzig verantwortlich. Die Nachricht von der russischen Täterschaft lässt erschauern: Die Atommacht Russland nimmt Deutschland mit hybriden Attacken ins Visier. Und genau das will der Kreml erreichen - Angst säen in der deutschen Bevölkerung. (...) So richtig die Reaktion der Bundesregierung mit einer klaren Strafaktion gegenüber Russland ist, so wenig ist Deutschland auf weitere Attacken vorbereitet. Die Europäer haben ihre Solidarität erklärt. Es wäre gut, wenn man zu einer gemeinsamen Abwehr der russischen Aggression käme. Sanktionspakete reichen nicht."/DP/jha