Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Konjunktur

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Konjunktur:

"Über viele Jahre gehörte die deutsche Wirtschaft zu den Gewinnerinnen unter den Ökonomien der Welt. Jetzt schneidet sie bei der Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit am schlechtesten ab. Die Bundesregierung rechnet gar damit, dass die wirtschaftliche Leistung um 0,4 Prozent im kommenden Jahr schrumpft. Wahrscheinlich ist sie damit noch zu optimistisch, da Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierzulande gleich von mehreren Seiten in die Zange genommen werden. Eine hohe Inflationsrate nagt an der Kaufkraft der Einkommen. Ein weiter steigendes Zinsniveau macht Investitionen teurer. (...) Die Bundesrepublik wird ärmer, daran führt kein Weg vorbei."/yyzz/DP/he