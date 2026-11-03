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03.11.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Plastiksteuer
FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zur Plastiksteuer:
"Es ist gut und wichtig, an der Schraube Verpackungsmüll zu drehen, wie die SPD es nun vorhat. Die dafür seit 2021 fällige EU-Abgabe zahlt Deutschland aktuell direkt aus dem Bundeshaushalt - also aus Steuermitteln und ohne Beteiligung der Industrie. Mit der neuen Plastiksteuer soll sich dies ändern und das ist überfällig. (...) Gleichzeitig stellt sich die Frage: Reicht die Steuer in ihrer jetzigen Form aus? Denn immer noch ist es in der Regel günstiger, neues Plastik aus Erdöl herzustellen, als Recyclingmaterial zu nutzen. Ein Fokus auf Mehrwegverpackungen zu legen wäre ebenso wichtig."/yyzz/DP/men
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