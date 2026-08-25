Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Rolle der Landwirte beim Klimawandel

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Rolle der Landwirte beim Klimawandel:

"Während politisches Nachdenken über den Agrardiesel vor gut zwei Jahren zu Demonstrationen führte, überlässt man den Kampf gegen die Erderwärmung traditionell anderen - der Präsident des Deutschen Bauernverbandes forderte im März sogar eine Aussetzung der CO2-Abgabe für alle Wirtschaftsbereiche. Baden-Württembergs Landwirtschaft verdient Hilfe. Mittelfristig steht aber nicht nur die Autoindustrie vor einer Transformation, auch der Agrarsektor wird sich umstellen müssen."/yyzz/DP/stw