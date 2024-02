Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Teilhabeleistung für Kinder

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Teilhabeleistung für Kinder

"Der bürokratische Wasserkopf verhindert, dass mehr Kinder und Jugendliche von der Leistung profitieren und die Chancenungleichheit gemindert wird. Er verursacht unnötige Kosten und belastet die an Personalnot leidenden Behörden. Die anstehende Reform muss daher dringend eine einheitliche Umsetzung bringen. Am effizientesten wäre, die Leistungen einfach auf Bürgergeld oder Sozialhilfe aufzuschlagen. Das streben bisher aber weder Ministerium noch Bundesrat an. Somit wird die Teilhabe ärmerer Kinder vielerorts weiterhin an bürokratischen Hürden scheitern."/yyzz/DP/he