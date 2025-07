Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Wehrpflicht

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zur Wehrpflicht:

"Es ist erstaunlich, wie sehr sich Teile der SPD beim Thema Wehrpflicht drehen und winden. Schließlich waren es doch die Sozialdemokraten, die angesichts des russischen Kriegstreibens in der Ukraine die Zeitenwende ausriefen. Nun aber läuft die Partei Gefahr, ihr hastig ausgestelltes sicherheitspolitisches Reifezeugnis in politischen Flügelkämpfen zu zerschreddern. Dabei plädiert angesichts einer bedrohlichen Sicherheitslage sogar eine Mehrheit der Deutschen dafür, die Wehrpflicht einzuführen. An den Küchentischen des Landes scheint man verstanden zu haben, was sich einige Sozialdemokraten noch immer nicht eingestehen wollen."