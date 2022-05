Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu angepeilter EZB-Leitzinserhöhung

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu angepeilter EZB-Leitzinserhöhung:

"Noch ist nichts beschlossen, doch die Ankündigung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist unmissverständlich: Die Zinsen in Euroland werden steigen - endlich. Besser spät als nie, kann man da nur sagen. Denn die europäischen Währungshüter sind nicht gerade früh dran mit ihrem Schritt. Die US-Notenbank Fed lässt ihren Referenzzins bereits zwischen 0,75 und einem Prozent pendeln, auch die Briten sind bei einem Prozent angekommen. Der Preisauftrieb ist in beiden Ländern ähnlich atemberaubend wie in der Eurozone - das Hauptziel der Europäischen Zentralbank, die Geldwertstabilität, rückt in immer weitere Ferne. Insofern bleibt den Währungshütern gar keine andere Wahl, als jetzt den Schalter umzulegen."/al/DP/he