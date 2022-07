Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Armutsbericht

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - 'Badisches Tagblatt' zu Armutsbericht

Die Zahlen aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands lassen aufhorchen. Offensichtlich hat sich die Lage bei vielen Bürgern während der beiden Pandemie-Jahre merklich verschlechtert. Die Inflationsrate, die im Juni zwar etwas gesunken, aber immer noch zu hoch ist, trifft diejenigen am meisten, die ohnehin nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Insbesondere Nahrungsmittel und Energie, also Grundlegendes fürs Leben und keine Luxusware, sind astronomisch teuer geworden. Die Bundesregierung muss also dringend gegensteuern und sollte die Ratschläge des Paritätischen beherzigen. Es braucht ein drittes Entlastungspaket, das tatsächlich die Bedürftigen unterstützt. Höhere Grundsicherung, mehr Bafög und leichteren Zugang zu Wohngeld, das wären konkrete, zielgerichtete Maßnahmen. Im Koalitionsvertrag stehen überdies sinnvolle Projekte wie die Kindergrundsicherung. Ein Konzept dafür wird gerade erstellt. Die Regierung sollte es bald verabschieden./ra/DP/zb