Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu digitalem Euro

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu digitalem Euro:

"Digitalwährungen machen für den Bürger durchaus Sinn, wenn da nicht die Datensammellust bestimmter Interessengruppen wäre. Wenn also China seine Pläne für die Einführung einer digitalen Währung im kommenden Jahr umsetzen sollte, geht es vor allem darum, die Bürger des Landes noch gläserner zu machen als sie es ohnehin schon sind. Dass bei der Europäischen Zentralbank solche Gedanken bei der Geburt eines digitalen Euro im Vordergrund stehen, ist indes nicht zu erwarten. Vielmehr geht es den Währungshütern darum, den weltweit aufschlagenden Kryptowährungen etwas entgegenzusetzen (...) Und dennoch sollte die EZB bei ihren Plänen vor allem eines tun: Einen Missbrauchsschutz in die Digitalwährung einbauen, so wie es Verbraucherschützer fordern."/yyzz/DP/he