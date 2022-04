Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Klimapolitik/IPCC

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Klimapolitik/IPCC:

"An wissenschaftlich fundierten Warnungen hat es nicht gemangelt in den zurückliegenden Jahrzehnten. (...) Es gibt kein Erkenntnisdefizit, es gibt ein Handlungsdefizit, und zwar ein massives. Dabei gibt es in der Klimawissenschaft eine Konstante: Prognosen werden regelmäßig von der Wirklichkeit überholt, die Erderwärmung schreitet zügiger voran als erwartet. Auch in Deutschland, das sich so gern für einen ökologischen Vorreiter hält, ist die Bilanz niederschmetternd. Die bisherige frappierende Handlungsverweigerung der Politik hat die erwartbaren Ergebnisse gezeitigt. (...) Es ist daher höchste Zeit, dass Politik, Wirtschaft und letztlich wir alle die Augen aufmachen, dass wir nicht glauben, sondern Fakten akzeptieren und Konsequenzen daraus ziehen."