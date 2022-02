Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu SPD, Ampel und Ukraine-Krise

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu SPD, Ampel und Ukraine-Krise:

"SPD-Chef Lars Klingbeil bringt gefühlt in jedem Satz das Wort "Geschlossenheit" unter, doch damit ist es nicht weit her. In der SPD hat man unterschätzt, welche politische Bedeutung der Bau von Nord Stream II hat. Erst nach langem Zögern legte Kanzler Olaf Scholz die Gasleitung als eine Option auf den Tisch, über die zu reden sei, wenn Russland die Ukraine angreife. Der Regierung fliegen gerade viele Themen um die Ohren. Fehlt nur noch, dass die Ampel ihre Russland-Politik in einer Orientierungsdebatte im Bundestag klären lassen will. Vor lauter Rücksicht auf die Koalition scheut Scholz bisher jegliche Festlegung. Der Honeymoon ist vorbei, ein bisschen trauen darf er sich schon. Wenn die EU- und NATO-Partner sich schon fragen, wer in Berlin eigentlich regiert, wird es Zeit, endlich damit anzufangen."/yyzz/DP/he