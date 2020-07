Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Berlinale ohne Audi

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Berlinale ohne Audi:

"Die Berlinale kommt nicht zur Ruhe. Sieben Jahre lang war Audi ein Hauptsponsor. Was keinem entgehen konnte, gewährte man dem Unternehmen doch eine prominente Werbefläche. Manche Kritiker sprachen gar von der "Audinale". Doch wer weiß, wen man als Nächstes gewinnt und welche Zugeständnisse man dann macht. Der Abfall gleich dreier Großsponsoren in so kurzer Zeit zeigt, dass selbst bei den größten Firmen das Geld nicht mehr so locker sitzt. Vor allem aber belegt das einen rapiden Prestige- und Werteverlust von Filmfestivals. Im heiß umkämpften Markt um die bewegten Bilder spielen immer mehr Streamingplattformen wie Netflix oder Amazon Prime mit. Da orientieren sich auch Sponsoren anders. Ohne sie aber sind Festivals, die immer kostspieliger werden, schon lange nicht mehr möglich."/ra/DP/he