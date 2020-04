Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Berliner Senat

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Berliner Senat:

"Wieder einmal zeigt der rot-rot-grüne Senat, dass ihm die Wirtschaftsinteressen egal sind. Denn für Einzelhändler, die seit Wochen nicht öffnen dürfen, zählt jeder Tag. Die Begründung, dass auch die Gewerbetreibenden sich noch einige Tage vorbereiten müssten, um Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, ist absurd. Die Berliner Wirtschaft ist doch willens, Auflagen zu erfüllen. Auch Händler zeigen Verantwortung in der Krise. Das zweite Argument klingt ebenso merkwürdig: Der öffentliche Nahverkehr müsse erst wieder hochgefahren werden. Die Fahrer, die Wagen, die Busse - es ist doch alles da. Nein. Es liegt weder am Handel noch an der BVG. Es ist der Senat, der sich in Detailfragen der Lockerung total zerstritten hat. Berlin macht sich zum Gespött in der Republik. Nur, dass kein Händler darüber lachen kann."/al/DP/he