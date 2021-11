Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Berlins Steuereinnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Berlins Steuereinnahmen:

"Berlins Wirtschaft läuft auch in der Pandemie gut, besser als erwartet sogar. Entsprechend sind die Steuereinnahmen des Landes deutlich gestiegen, es fließt mehr Geld in die Kassen als geplant. Die Zahlen widerlegen die vielen Miesmacher, die meinen, in Berlin werde alles immer schlimmer, die Stadt gehe vor die Hunde - und welche Katastrophenbilder sonst noch gemalt werden. Nein, Berlin prosperiert, in der Wirtschaftskraft pro Einwohner liegt die Hauptstadt schon länger über dem Bundesdurchschnitt und könnte bald das Geberland Hessen überflügeln. Für die neuen Koalitionäre SPD, Grüne und Linke bedeutet der Geldsegen keinen Freifahrtschein. Die wachsenden Einnahmen geben auch mehr Ausgaben her. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Daran sollten alle in den Koalitionsverhandlungen denken."/yyzz/DP/he