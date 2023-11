Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu düstere Einkaufsstraßen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu düstere Einkaufsstraßen:

"Manche Menschen in Berlin empfinden womöglich sogar Schadenfreude über das, was sich jüngst in Wien abgespielt hat. Die Signa-Gruppe des Selfmade-Milliardärs René Benko ist in schweren Turbulenzen, das Geld wird knapp. Nun hat sich der Gründer aus dem Unternehmen verabschiedet. Unabhängig davon, was man von ihm und seinem kommunikativ schon immer verdächtig schweigsamen Konzern halten mag, sind die Informationen aus Österreich schlechte Nachrichten für Berlin. Denn Signa hat nicht nur diverse große Bauvorhaben in der Stadt im Bau oder in der Planung. Dem Konzern gehören auch die letzten Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof. Nun liegen die Baustellen still, die Kaufhaussparte hat gerade das x-te Insolvenzverfahren hinter sich. Baut Signa oder irgendein neuer Eigentümer nicht weiter, drohen weitere Schließungen. Der Druck steigt, sich im Senat und in den Bezirken Gedanken über Innenstadtstraßen ohne Kaufhäuser zu machen."/zz/DP/he