Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Luca-App

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Luca-App:

"Fast ein Jahr ist es her, dass Berlin den Vertrag mit den Betreibern der Luca-App unterschrieb. Der Nutzen war kaum ersichtlich, die Überprüfung der Kneipen- und Restaurantmitarbeiter, ob man sich tatsächlich angemeldet hatte, eher lax. Dann tauchten Zweifel am Datenschutz auf. Die App verlor an Vertrauen. Jetzt beendet Berlin folgerichtig den Vertrag. Das ganze Land ist ein einziger Ansteckungsherd. Vor diesem Hintergrund haben das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsämter reagiert und die Kontaktnachverfolgung weitgehend eingestellt. Das Aus der Zusammenarbeit ist richtig, genauso richtig ist, dass nun auch die Registrierungspflicht bei Veranstaltungen und der Gastronomie fällt. Ohne Nachverfolgung ist sie sinnlos."/yyzz/DP/he