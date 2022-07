Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Mobilitätswende

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Mobilitätswende:

"Die Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen sich in ihr eigenes Auto setzen, ist offenbar tief verwurzelt. Anders lässt sich kaum erklären, dass die Zahl der Fahrzeuge in Berlin ständig steigt - 2022 auf den Rekordwert von 1,5 Millionen. Für die vom Senat seit fünf Jahren in Angriff genommene Verkehrswende bedeutet das: Es wird viel Kraft und Mühen kosten, einen nennenswerten Effekt zu erzielen. Aber anders wird es nicht gehen. Schon jetzt herrscht auf einigen Straßen Dauer-Stop-and-Go. Bei weiter steigenden Zulassungszahlen und gleichzeitiger Neuaufteilung des Straßenlandes führt das in den Verkehrskollaps. Tatsächlich mehren sich die Hinweise darauf, dass zwar viele Menschen noch ein eigenes Auto besitzen, es aber immer seltener nutzen. Die Mobilitätswende kommt schleichend. Aber sie kommt."/be/DP/he