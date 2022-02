Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Schülerimpfung

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zur Schülerimpfung:

"Mit Versuch und Irrtum erreicht man Erfolg. Das hat sich schon vor einem Jahr gezeigt, als der Betrieb der Berliner Impfzentren nur äußerst zäh in Gang kam. Aus Fehlern zu lernen, das muss jetzt erneut die Aufgabe sein nach dem Scheitern des Impfprojekts an Berliner Schulen. Die Infrastruktur an zwölf Berliner Schulen, an denen Fünf- bis Elfjährige ihren Immunschutz gegen Corona bekommen sollten, war einfach nicht geeignet. Eine Vollbremsung nach nur wenigen Wochen des Experimentierens, aber keine Kapitulation. Denn womöglich liegt der Fehler nur in der Durchführung, nicht in der Idee. Man braucht kein Virologe zu sein, um zu sagen: Aufgeben beim Impfen ist keine Option."/yyzz/DP/he