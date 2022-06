Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Todesfahrt in der Berliner City West

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Todesfahrt in der Berliner City West:

"Es ist einer dieser schrecklichen Tage: Am Mittwochvormittag hat ein Mann mit seinem Auto eine Todesfahrt in der City West begangen, fuhr erst auf den Bürgersteig und raste dann in ein Douglas-Geschäft. Die tragische Bilanz dieser Fahrt: eine getötete Lehrerin und viele verletzte Schülerinnen und Schüler, einige von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Es ist eine Tat, die fassungslos und auch wütend macht. Und es stellt sich die Frage: Wie können wir uns in dieser freien Gesellschaft schützen? Nach der Todesfahrt am Mittwoch sind noch viele Fragen offen - auch die, ob die Tat hätte verhindert werden können, warum der Mann, der der Polizei bekannt war, sein Auto zu einer tödlichen Waffe machte. Fragen, auf die die Angehörigen der Opfer, aber auch wir alle Antworten brauchen."/yyzz/DP/he