Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Wasserknappheit

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Wasserknappheit:

"Deutschlands Osten ist eine Dürreregion geworden. Für einen Ballungsraum, der sich aus seinem Untergrund mit Wasser versorgt, ist das beunruhigend. Wir müssen rasch gegensteuern. Regenwasser gehört aufgefangen, um es in Grünanlagen zu versickern oder in austrocknende Tümpel zu leiten. Hier sind alle Grundbesitzer gefordert. Denn Wasser soll lokal genutzt werden, um die Grundwasserspeicher aufzufüllen, die Vegetation zu retten und so der Erwärmung in der Stadt entgegenzuwirken. Wassersparen ist angesagt. Trotz der guten Finanzlage der Berliner Wasserbetriebe werden die Tarife steigen, denn der Umbau der Infrastruktur will bezahlt werden. Dabei sollte eine verbrauchsabhängige Komponente eingebaut werden. Wer sich einen Pool gönnt oder sein Anwesen wässert, sollte deutlich mehr bezahlen als jemand, der nur duscht."/yyzz/DP/he