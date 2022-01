Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Djokovic

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Djokovic:

"Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic spielt nicht bei den Australian Open mit. Für ihn heißt es: Australian Closed. Er musste das Land verlassen. Auch wenn die serbische Regierung vegane, glutenfreie Extrawürste in das Abschiebehotel des Weltranglisten-Ersten liefern durfte, gelten für ihn in Australien keine solchen. Das Bundesgericht in Melbourne lehnte seinen Einspruch gegen die verweigerte Einreise und die Annullierung seines Visums ab. Jedes Land hat seine Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. Die Strategie der Australier ist restriktiver als anderswo, aber letztlich simpel: Wer ins Land möchte, muss doppelt geimpft sein. Wer sich bei Antrag und Begründung einer Ausnahmegenehmigung in Widersprüchen verstrickt, Fehler begeht, hat sich vertan - oder überschätzt. Für Letzteres spricht bei Djokovic einiges - etwa der Jesus-am-Kreuz-Vergleich seiner Familie."/yyzz/DP/he