Pressestimme/'Berliner Zeitung' zu Ergebnissen der Klimakonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Ergebnissen der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich:

"Noch ist gar nichts geschafft worden. Gestritten wird lieber über die Rahmenbedingungen. Letztlich wird es in Ägypten wie zu Hause darauf ankommen, allen klarzumachen, dass der Egoismus beim Klimaschutz in die Irre führt. Denn das Problem ist global. Wenn nicht überall in hoher Geschwindigkeit Emissionen runtergefahren werden, werden alle darunter leiden. Schon aus egoistischen Motiven müsste man also Projekte und Initiativen befördern und nicht blockieren. Das gilt auf der internationalen Ebene wie beim einzelnen Windrad. Aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich diese Erkenntnis endlich in der Umsetzung bemerkbar machen wird."/ra/DP/jha