Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Debatte um artgerechte Tierhaltung

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Debatte um artgerechte Tierhaltung:

"Artgerechtere und klimagerechtere Tierhaltung, das strebt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir an. Klingt gut, aber wird das in der Praxis funktionieren? Absehbar ist, dass günstiges Fleisch dann verstärkt aus dem Ausland kommen wird. Aber sind dort die Standards besser als in Deutschland? Denken wir nur an unsere Energiepolitik: Atomstrom, den wir ja nicht wollen, liefern andere Länder. Ehrlich ist das nicht."