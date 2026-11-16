Pressestimme/'Corriere della Sera': Kein Jalta 2.0 zwischen Trump, Xi und Putin

MAILAND (dpa-AFX) - Vor dem Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreibt die italienische Zeitung "Corriere della Sera" am Montag:

"Die Idee eines neuen Jalta zur Neugestaltung der weltweiten Machtverhältnisse wurde im Zusammenhang mit dem Gipfeltreffen (in Shenzhen am Donnerstag) ins Spiel gebracht. Die Staatschefs der drei größten Atommächte werden über die Kontrolle der Atomwaffenarsenale und den Krieg im Iran sprechen. Nicht vorgesehen sind hingegen, nach Angaben Washingtons, Verhandlungen über die Ukraine und den Krieg. Das Weiße Haus warnt davor, unmittelbare Vereinbarungen zu erwarten. Doch das gemeinsame Foto wird bereits eine historische Bedeutung haben. Alle drei brauchen es, um zumindest für den Augenblick ihre jeweiligen Schwächen vergessen zu lassen. (...)

Die Gefahr besteht darin, die Diplomatie der Inszenierung mit der Lösung von Konflikten zu verwechseln. 1945 verhandelten die Alliierten nach einem militärischen Sieg, der bereits unmittelbar bevorstand. Heute stimmen die Interessen der Vereinigten Staaten, Chinas und Russlands nur teilweise überein. Und Macht bemisst sich nicht mehr allein an den Atomwaffenarsenalen: Auch Mikrochips, Stromnetze, Rechenzentren und Künstliche Intelligenz spielen eine Rolle. Shenzhen kann einen Dialog eröffnen oder lediglich ein denkwürdiges Foto hervorbringen. Für die Europäer bleibt die Lehre: Die Welt ordnet sich an Verhandlungstischen neu, an denen ihre Anwesenheit nicht garantiert ist."/rme/DP/zb