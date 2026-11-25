MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" meint am Mittwoch zur Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang:

"Donald Trumps Eingreifen, um die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia durchzusetzen, folgt diesem Gedanken: Die neueste Technologie und ihre führenden Unternehmen sind "too big to fail" - ein Phänomen, das für die Wirtschaft und die geopolitische Macht der Vereinigten Staaten zu strategisch wichtig ist, als dass das Weiße Haus es scheitern lassen könnte.

Was fehlt, ist das ungeschriebene Gesetz, das mit einem solchen Grundsatz einhergeht: Es gibt einen Clan von Männern in unterschiedlichen Rollen, die jedoch alle zum Kreis der Auserwählten in dieser neuen Verschmelzung von Politik und Wirtschaft gehören. Und ihnen ist alles erlaubt. Sogar sich dank Insiderinformationen zu bereichern - auf eine Weise, die anderen zu anderen Zeiten eine Gefängnisstrafe einbringen würde."/cs/DP/zb