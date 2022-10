Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu den Gaspreisen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo' zu den Gaspreisen:

"Die von der Gaspreiskommission vorgeschlagene Härtefallregelung für jene, die schon jetzt mit Grusel-Abschlägen kämpfen, ist notwendig, weil ein Beitrag zum sozialen Frieden. Allerdings wird es dauern, bis die Entlastung bei jedem ankommt. Deshalb erscheint es ebenso sinnvoll, dass Vermieter mit staatlicher Unterstützung zunächst in Vorlage treten. Zumindest die öffentlichen Wohnbauunternehmen werden die Möglichkeit wohl nutzen, schon aus sozialer Verantwortung. Also alles gut? Leider nein. Der Gasverbrauch ist aktuell noch immer deutlich zu hoch, das Einsparziel von 20 Prozent in weiter Ferne. Das muss sich schnell ändern, sonst droht in ein paar Monaten der Gas-Notstand. Und was nützt es, wenn das Gas zwar bezahlbar bleibt, aber nicht mehr aus der Leitung kommt?"/ra/DP/he